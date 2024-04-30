Депардье, получившего прописку в Новосибирске, задержали во Франции

Во Франции задержали актера Жерара Депардье из-за обвинений в сексуальном насилии.

Как сообщает BFMTV, Жерара Депардье утром 29 апреля вызвали в полицию Парижа, взяли под стражу и допрашивали по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух женщин.

53-летняя художница-постановщица рассказала, что во время съемок фильма в 2021 году Депардье вел себя неподобающе. Он схватил ее и трогал за талию, живот и грудь. После инцидента актер звонил женщине и оскорблял.

Также 16 февраля во Франции была подана новая жалоба на сексуальные домогательства. Бывшая ассистентка кинорежиссера утверждает, что актер трогал ее за ягодицы и оскорблял во время съемок фильма в 2014 году.

Напомним, что в 2013 году Жерар получил гражданство России. В 2018 году он прописался в Новосибирске, а 22 марта 2024 года в городе официально открылся ресторан актера «Жерарня».