Две магнитные бури накроют Новосибирск в ближайшие дни

В Новосибирске в мае ожидаются магнитные бури.

По данным, которые указаны на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в Новосибирске пройдут 2 и 3 мая несколько магнитных бурь.

Так, в четверг, 2 мая, первая вспышка ожидается с 4:00 до 7:00. В такой же период времени возникнет вторая магнитная буря 3 мая.

Специалисты отмечают, что метеозависимые люди и страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и вегетососудистой дистонией переносят этот период особенно тяжело.

Напомним, что в мае в Новосибирске ожидается потепление до +22 градусов.