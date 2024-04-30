В мае в Новосибирске ожидается потепление до +22 градусов

Стала известна погода в Новосибирске в мае.
По данным синоптиков Gismeteo, начало мая в Новосибирске будет теплым, холодная температура ожидается только 1 мая — до +8 градусов и ночью того же дня будет -1 градус.
Средняя температура составит до +15 градусов, 25 мая ожидается самая теплая погода — до +22.
Ясные дни пройдут 6, 9, 24 и 31 мая, в остальное время возможна пасмурная погода и местами дождь.
Напомним, что жителей Кыштовского района Новосибирской области просят не паниковать из-за паводка.