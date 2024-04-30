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общество

Жителей Кыштовского района Новосибирской области просят не паниковать из-за паводка

Фото: администрация Кыштовского района

В НСО продолжается ситуация с весенним паводками.

Как сообщает VN.ru, администрация Кыштовского района Новосибирской области предупреждает жителей о том, что данная территория считается сейчас наиболее опасной, так как там продолжает подниматься уровень воды.

Однако власти просят людей соблюдать спокойствие, так как для предотвращения ЧП ведутся всевозможные работы.

Уточняется, что два раза в день глава района Николай Шипчин проводит заседания оперативного штаба, на котором заслушиваются доклады и принимаются меры экстренного реагирования.

Напомним, что в Кыштовском районе Новосибирской области подтопило два жилых дома.

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Валерия Митрохина
Журналист

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