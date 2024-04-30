В Новосибирске хотят снести 40 ветхих и аварийных домов

Мэрия Новосибирска снесет 40 аварийных и ветхих домов.

В Новосибирске хотят переселить 40 старых и аварийных домов в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Решение приняли на заседании комиссии по развитию городских территорий. Были рассмотрены шесть зон для реновации. Две из них по инициативе правообладателей обновят без торгов.

В Первомайском и Ленинском районах, а также в Советском районе планируется расселить 40 старых аварийных многоквартирных домов.

Уже реализуются 10 договоров о КРТ общей площадью 30 гектаров. Они предусматривают расселение 16 домов в частном секторе и 47 аварийных домов. Пять из них уже переселили.

Также в данный момент началось строительство на двух участках на улицах Объединения и Игарской. В мае пройдут торги на участки в 6,7 гектара в Центральном и Дзержинском районах города.

Помимо этого, в июне 2024 года пройдут торги по двум участкам: площадью 0,98 га на улице Игарской и 21,6 га в Октябрьском районе, который ограничен улицами Грибоедова, Кирова, Автогенная, Коммунстроевская, 3-го Интернационала.

Напомним, что в Новосибирске снесут два кирпичных дома возле Монумента Славы.