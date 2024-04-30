В Новосибирске повар Мосин напомнил, как выбирать мясо для шашлыка

О главном правиле при выборе мяса на шашлыки напомнил повар Григорий Мосин.

В Новосибирске благодаря хорошим условиям погоды уже можно начинать готовить на улице шашлыки, однако стоит не забывать и о правилах безопасности, чтобы не допустить возгорания на территории.

Как сообщает RT, ссылаясь на слова повара Григория Мосина, при выборе мяса на шашлыки следует обращать внимание на его упругость, также оно не должно быть водянистым и дряблым.

По словам повара, нужно тщательно посмотреть и на цвет жировых прожилок — они должны быть белого цвета. А чтобы шашлык хорошо прожарился, повар советует не экономить на угле.

Напомним, что в Новосибирской области в лесопарке Синягина произошел пожар из-за шашлычников.