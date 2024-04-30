В Новосибирске пропал 28-летний парень в черном драповом пальто

Парня из Хабаровска ищут в Новосибирске.

По данным поискового отряда “ДоброСпас-Новосибирск”, 27 апреля пропал молодой человек 28 лет Илья Кечин, он мог прибыть из Хабаровска в Новосибирск.

Приметы пропавшего: рост 178 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы светлые.

Одежда пропавшего: черное драповое пальто, серая футболка и джинсы.

Всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам поисково-спасательного отряда +7-993-026-37-57 и +7-953-887-17-77.

Напомним, что в Новосибирской области ищут 67-летнего пенсионера на красном тракторе.