В Новосибирской области ищут 67-летнего пенсионера на красном тракторе

Пожилого мужчину на тракторе ищут в Новосибирской области.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “ЛизаАлерт” сообщили о поиске пропавшего 67-летнего Петра Федоровича Филатова.

Уточняется, что 27 апреля он выехал на красном тракторе Т-25 в неизвестном направлении.

Приметы пенсионера: рост 176 сантиметров, глаза голубые, волосы русые.

Пропавший был одет в зеленые камуфлированные штаны и темно-зеленые резиновые сапоги.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Петр Федорович или вы видели его на улице, просьба сообщить об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

Напомним, что под Новосибирском 12 дней ищут 14-летнего школьника с гетерохромией.