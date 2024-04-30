В Новосибирске у микрорайона Нижняя Ельцовка провалился грузовик

У микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске провалился большегруз.

У микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске на улице Тимакова провалился большегруз.

Как сообщают очевидцы, в результате инцидента повредилось дорожное полотно. Легковые автомобили не могут проехать по дороге из-за разрушения.

В микрорайоне на въезде и выезде установлены знаки, запрещающие движение грузового транспорта, но их практически не соблюдают.

Напомним, что в Новосибирске на левом берегу водитель кроссовера столкнулся с трамваем.