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Авто общество

В Новосибирске у микрорайона Нижняя Ельцовка провалился грузовик

Фото: Артем Пирогов / Сиб.фм

У микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске провалился большегруз.

У микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске на улице Тимакова провалился большегруз.

Как сообщают очевидцы, в результате инцидента повредилось дорожное полотно. Легковые автомобили не могут проехать по дороге из-за разрушения.

В микрорайоне на въезде и выезде установлены знаки, запрещающие движение грузового транспорта, но их практически не соблюдают.

Напомним, что в Новосибирске на левом берегу водитель кроссовера столкнулся с трамваем.

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Нина Раневская
Журналист

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