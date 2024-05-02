Косметолог Хаустова рассказала о тонкостях использования увлажняющих кремов

По словам специалиста, нанесение большого количества крема на кожу может закупорить поры.

Врач-дерматовенеролог, косметолог, преподаватель кафедры внутренних болезней медицинского факультета университета «Синергия» Софья Хаустова рассказала в беседе с RuNews24.ru о тонкостях использования увлажняющих кремов. По ее словам, чрезмерное его нанесение на кожу грозит закупориванием пор и раздражениями.

«Поэтому не рекомендуется наносить на лицо много крема — достаточно порции с горошинку. Желательно согреть крем в руках перед его нанесением на кожу», — посоветовала специалист.

Кроме того, осторожно нужно относиться к области кожи вокруг глаз. Она отличается повышенной нежностью и тонкостью, поэтому крем важно наносить достаточно бережно, без грубого втирания. Что касается тела, то, наносить крем следует на сухую кожу и втирать его до тех пор, пока он полностью не впитается, резюмировала Хаустова.

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