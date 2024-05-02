Нижневартовский боксер позвал под венец свою возлюбленную после победы на ринге

Девушка ответила согласием и надела кольцо, которое ей преподнес жених.

Красивый боксерский поединок в Сургуте закончился на романтичной ноте. Профессиональный боксер из Нижневартовска Владислав Чепижко, одержав победу, решился на еще один важный шаг. Он пригласил свою возлюбленную Екатерина на ринг и сделал ей предложение. Об этом сообщает ugra-news.ru.

«Все, что у меня есть — это бокс и мои родители, моя семья. Для начала — в которой я родился и вырос, следом та, которую создам сам. Именно здесь, в ринге, хочу начать строительство своей семьи», — сказал спортсмен.

Екатерина ответила согласием и надела кольцо, которое преподнёс ей жених.

Напомним, новосибирский киберспортсмен Денис Сигитов стал номинантом премии Forbes.