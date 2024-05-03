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общество

Деревню в Новосибирской области отрезало от дороги из-за паводка

Фото: Аварийно-спасательная служба Новосибирской области

В Кыштовском районе Новосибирской области жители села Еремино оказались отрезаны от дороги из-за паводка.

Спасатели из Аварийно-спасательной службы Новосибирской области организовали переправу через реку Чеку, чтобы обеспечить жителям доступ к продуктам первой необходимости и перевезти их. За прошедшую неделю спасатели перевезли 354 человека.

Также спасатели доставили в Кыштовку два гидравлических насоса для откачки воды, которые сейчас используются в работе по борьбе с подтоплением.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно, какое учреждение будет заниматься проектированием метро в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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