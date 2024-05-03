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общество

Стало известно, какое учреждение будет заниматься проектированием метро в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске появится новое Муниципальное казенное учреждение (МКУ), которое будет заниматься проектированием метро.

Решение об этом принято властями города с целью оптимизации процесса строительства транспортных и инженерных сооружений. Информация о создании МКУ опубликована на официальном сайте мэрии.

Муниципальное казенное учреждение будет управляться департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии. Часть полномочий МКУ передадут отдельным подразделениям муниципального предприятия «МЕТРО МиР».

Напомним, что решение о создании нового управления связано с заявлением губернатора Андрея Травникова о нехватке компетенций у «МЕТРО МиР» для проектирования Дзержинской линии метрополитена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске студенты встали на защиту преподавателя НГУ, которого подозревают во взятке.

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Игорь Кириченко
Журналист

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