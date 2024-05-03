В Новосибирске студенты встали на защиту преподавателя НГУ, которого подозревают во взятке

Студенты, преподаватели и выпускники НГУ выступили в поддержку доцента Сергея Евтушенко, заведующего кафедрой физвоспитания университета.

Группа инициаторов создала петицию. Они недовольны из-за ситуации, возникшей вокруг обвинений в получении взятки. Они отметили профессионализм и чуткость Евтушенко как руководителя и преподавателя. Инициаторы подчеркнули его значимость для студентов и секции «Пауэрлифтинга».

По данным следствия, преподавателя обвиняют в получении 21 тысячи рублей от студента, которые он, якобы, оценил как оплату за тренировки в тренажерном зале.

Суд решил отправить Евтушенко под домашний арест до 22 июня в связи с этим делом.

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