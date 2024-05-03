Две организации из Новосибирска попали в санкционный список США

В санкционный список США добавили две организации из Новосибирска.

Как сообщает РБК Новосибирск, США ввели санкции против двух новосибирских компаний — АО «Институт прикладной физики» и ООО «Научные приборы и системы». Правительство Америки посчитало, что они работают в интересах российского военно-промышленного комплекса.

АО «Институт прикладной физики» занимается научными исследованиями в области естественных наук, а ООО «Научные приборы и системы» — оптовой торговлей машинами и оборудованием.

Помимо этих компаний, в список также вошли около 300 российских физических и юридических лиц.

Напомним, что два предприятия из Новосибирска, Новосибирский патронный завод и Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ), также были включены в 13-й пакет санкций, принятый Евросоюзом.