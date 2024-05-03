Новосибирская прокуратура нашла небезопасные железнодорожные переезды

Также в отношении ответственного лица возбудили дело.

В Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры, подразделении ОАО «РЖД», начальнику предъявили представление из-за проблем на железнодорожных переездах «Бетонный» и «Ипподром».

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на переездах обнаружены нарушения безопасности, такие как отсутствие дорожной разметки, выбоины и разрушение бортовых камней.

В отношении ответственного лица начато дело по статье КоАП РФ о несоблюдении требований безопасности на дорогах и железнодорожных переездах при их строительстве и обслуживании.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области заметили северное сияние.