Новосибирцам вручили высокие государственные награды

Торжественная церемония прошла в Правительстве Новосибирской области.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив вручили государственные награды Российской Федерации, поощрения президента России и награды Новосибирской области.

Среди высоких государственных наград были вручены: Орден Дружбы, Орден «За заслуги в культуре и искусстве», медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II второй степени, а также почётные звания «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», Почётные грамоты и Благодарности Президента Российской Федерации.

Людмила Жиганова, директор Новосибирского государственного областного Дома народного творчества, была удостоена ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Игорь Галл-Савальский, председатель общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов», был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее Сиб.фм сообщал, что БК «Новосибирск» и «Опора России» провели мастер-класс для учеников школы и любителей баскетбола.