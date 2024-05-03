Россияне высказались об оптимальной продолжительности майских праздников

Так, согласно результатам опроса, каждый пятый россиянин считает, что майские праздники слишком длинные.

Аналитики «Ренессанс страхование» провели опрос среди россиян на тему продолжительности майских праздников. Так, согласно результатам исследования, каждый пятый респондент считает выходные слишком длинными и выступает за их сокращение. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Причем больше трети участников опроса (39%) не устраивает их продолжительность: 18% респондентов хотели бы ее увеличить, в то время как 21%, наоборот, считают, что они чересчур длинные и их не мешало бы сократить.

Отмечается, что активнее других за сокращение числа выходных выступали женщины (27% из общего количества респондентов), тогда тогда как среди мужчин таковых лишь 15%.

Напомним, в Новосибирске действует противопожарный режим в майские праздники.