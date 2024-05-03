Священник из Новосибирска рассказал, какие продукты можно освятить в храме

Перед Пасхой в храмах Новосибирска проходит традиционное освящение продуктов, которые православные верующие приносят для праздничного стола.

Протоиерей Дмитрий Бабкин из Каинской епархии поделился, что горожане обычно приносят яйца, куличи и пасхи, иногда также мясо. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Он отметил, что продукты приносят уже приготовленными, например, куры, а также различные мясные блюда и кагор для тостов в семейном кругу. Некоторые верующие угощают детей конфетами или печут сладкие булочки для угощения.

Протоиерей подчеркнул, что важно знать меру в угощениях и следовать традициям с уважением.

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