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проиcшествия

В Новосибирске двое мужчин подрались на дороге

Фото: t.me/teleact54

Инцидент произошел на улице Бориса Богаткова.

Утром в пятницу, 3 мая, в Октябрьском районе Новосибирска произошел инцидент на улице Бориса Богаткова, когда двое водителей не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части.

Оба мужчины вышли из своих легковых автомобилей для разбирательств, которые переросли в схватку. По словам очевидца, один из участников драки получил нокаут, но от медицинской помощи отказался.

Правоохранительные органы начали проверку по данному инциденту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирской области обнаружили еще один незаконный скотомогильник.

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Игорь Кириченко
Журналист

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