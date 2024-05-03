Жители Новосибирской области обнаружили еще один незаконный скотомогильник

В Новосибирской области нашли еще один скотомогильник.
В группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором житель деревни Алексеевка в Новосибирской области пожаловался на скотомогильник.
По его словам, незаконный скотомогильник организовали местные мигранты.
«Несмотря на запросы глав сельсовета, санитарные и ветеринарные органы не предпринимают никаких действий», — рассказал мужчина.
Также он сообщил, что в адрес недовольных жителей поступают угрозы о физической расправе.
На опубликованном видео видно, как в глубокой яме лежат останки животных. Рядом есть еще одна яма, которая в данный момент пустая, но, по словам мужчины, в нее также будут выбрасывать останки.
Напомним, что скотомогильник также обнаружили жители поселка Ленинский Новосибирской области.