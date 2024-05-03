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общество проиcшествия

Жители Новосибирской области обнаружили еще один незаконный скотомогильник

Фото: «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте»

В Новосибирской области нашли еще один скотомогильник.

В группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте» опубликовали пост, в котором житель деревни Алексеевка в Новосибирской области пожаловался на скотомогильник.

По его словам, незаконный скотомогильник организовали местные мигранты.

«Несмотря на запросы глав сельсовета, санитарные и ветеринарные органы не предпринимают никаких действий», — рассказал мужчина.

Также он сообщил, что в адрес недовольных жителей поступают угрозы о физической расправе.

На опубликованном видео видно, как в глубокой яме лежат останки животных. Рядом есть еще одна яма, которая в данный момент пустая, но, по словам мужчины, в нее также будут выбрасывать останки.

Напомним, что скотомогильник также обнаружили жители поселка Ленинский Новосибирской области.

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Нина Раневская
Журналист

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