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общество

В Новосибирске глава администрации Центрального округа уходит в отставку

Фото: Новосибирские новости

Глава администрации Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников уходит в отставку.

По данным источника РБК Новосибирск, глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Новосибирска Сергей Канунников покидает свой пост.

Уточняется, что против главы администрации ранее было возбуждено уголовное дело в связи со сносом стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С лета 2017 года по осень 2022 года Сергей Канунников не исполнил своих должностных обязанностей, несмотря на то, что стела была в плохом состоянии. Тогда прокуратура Новосибирской области назначила ему штраф в размере 2,5 миллиона рублей.

Однако в апреле 2024 года Железнодорожный суд Новосибирска оправдал Сергея Канунникова в связи с отсутствием в действиях состава указанного преступления.

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Валерия Митрохина
Журналист

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