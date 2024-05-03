В Новосибирске пропал 38-летний мужчина с бородой

Его местонахождение неизвестно с 25 апреля.

В Новосибирске в Первомайском районе пропал 38-летний Алексей Прийдак. Об этом сообщает поисковой отряд «ЛизаАлерт Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина пропал 25 апреля. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост мужчины составляет 175 см. Алексей нормального телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза. Также известно, что мужчина носит бороду.

Был одет в темно-серый пиджак, черные штаны и черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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