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общество проиcшествия

В Новосибирске спасатели обнаружили тело 51-летнего мужчины в запертой квартире

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Сотрудники МАСС передали полицейским тело мужчины, которого обнаружили в Новосибирске.

Вечером 2 мая 2024 года в Калининском районе Новосибирска сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы обнаружили тело 51-летнего мужчины в запертой квартире. Информация об этом появилась в официальной группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Вызов из дома на улице Рассветной поступил на телефон дежурного около 20:20. Местный житель на протяжении долгого времени не отзывался. На место выехал экипаж спасателей, который обеспечил доступ в жилище и обнаружил там тело новосибирца. Тело передали сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области на газоне обнаружили обнаженное тело мужчины.

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Дамир Трубников

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