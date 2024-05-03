В Новосибирской области сохраняется напряженная ситуация с сифилисом

Ситуацию с сифилисом в Новосибирской области обозначили как напряженной.

Как рассказала главный дерматовенеролог Новосибирской области Виктория Онипченко, в регионе сохраняется напряженная ситуация с заболеваемостью сифилисом.

По ее словам, сейчас зафиксированы пациенты возраста старше 40 лет, в том числе выявляется заболевание и у беременных женщин.

Также дерматовенеролог уточнила, что заразиться сифилисом можно во время сексуального контакта или при переливании крови.

На данный момент самый действенный способ профилактики — это постоянное использование презервативов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске врачи бесплатно проверят родинки горожан на рак.