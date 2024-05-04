Архитектор Новосибирска Ложкин рассказал о строительстве домов высотой более 150 метров

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин признался, что является поклонником среднеэтажной застройки, но поделился, что в столице Сибири может быть реализовано несколько проектов домов высотой более 150 метров.

Как считает главный архитектор, кластеры с высотками могут образоваться в районе станции метро «Октябрьская». При этом в остальных районах сохранится преимущественно среднеэтажная застройка.

«Сегодня есть три-четыре инициативы застройщиков по строительству зданий высотой более 150 метров, которые могут быть реализованы в ближайшие годы»,

— рассказал РБК Новосибирск Александр Ложкин.

Уже в 2025 году в районе станции метро «Октябрьская» планируется начало строительства первого небоскрёба высотой более 150 метров. Проектом заинтересовались несколько крупных игроков строительного рынка.

А вот что интересно, для тушения пожаров в таких высотках техника в Сибири пока не приспособлена – подробнее читайте в этом материале.