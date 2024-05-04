Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом и ребёнком в Новосибирске

В Новосибирске возбудят уголовное дело после ДТП с автобусом, который наехал на мать и маленькую девочку. Об этом распорядился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

ДТП произошло 2 мая в Ленинском районе Новосибирска на регулируемом пешеходном переходе произошло ДТП. Мать с четырёхлетней дочкой переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Однако водитель автобуса №43 не остановился.

Мать и девочку доставили в больницу. По факту случившегося проводилась проверка. Однако сейчас глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался этим делом.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Е.Г. Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования»,

- говорится в сообщении Следственного комитета.

Ход расследования уголовного дела будет находиться на контроле в центральном аппарате Следственного комитета РФ.