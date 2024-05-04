Доброволец из Новосибирска с позывным «Дюк» рассказал, как спасают на СВО свечи

Сегодня в Новосибирске многие делают для участников СВО окопные свечи. Доброволец с позывным «Дюк» рассказал, зачем они нужны.

Ролик с рассказом добровольца из Новосибирска с позывным «Дюк» появился в группе «Народного фронта» в социальной сети «ВКонтакте». Как говорит боец мотострелкового батальона, порой окопные или блиндажные свечи – единственный источник тепла и энергии в течение долгого времени.

«Окопные свечи – очень удобная вещь. Когда держишь газ и плитку, это столько места занимает, да и плитка может сломаться. А окопные свечи – никогда. С их помощью можно что хочешь приготовить, обогреться, воды нагреть, чай попить»,

- говорит «Дюк».

С помощью окопных свеч бойцы также растапливают печи, когда совсем нет дров, поэтому они очень благодарны за посылки, которые присылают меценаты и даже обычные школьники.

Читайте также на сайте Сиб.фм: почему полуслепой участник СВО из Томска никак не может попасть на ВВК в новосибирский госпиталь.