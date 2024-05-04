Мэр Новосибирска Кудрявцев заявил о ремонте 273 дворов в 2024 году

Мэр Новосибирска Кудрявцев анонсировал ремонт почти трёх сотен дворов в Новосибирске.

Новый мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил в своем телеграм-канале о планах по ремонту почти трехсот дворов в городе до начала холодов.

По словам главы города, работы уже идут на 15 объектах. В рамках проекта планируется ремонт проездов, тротуаров и детских площадок во дворах.

«Управляющим компаниям обновлённые дворы будет проще содержать в чистоте, но многое зависит от того, как изменится отношение самих жителей», — подчеркнул мэр.

Всего, по его словам, в текущем строительном сезоне должны отремонтировать 273 дворов.

Напомним, Максима Кудрявцева избрали мэром Новосибирска на заседании горсовета 16 апреля. 40 из 45 депутатов проголосовали за него на тайном голосовании.