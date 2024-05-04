Мужчина из Новосибирска умер из-за неисправного чайника

ГУ МЧС по Новосибирской области представило статистику пожаров за период с 25 апреля по 1 мая.

За этот период в регионе зарегистрировано 480 случаев пожаров, в результате которых шестеро человек получили травмы, а один человек погиб. В 91% случаев пожары были вызваны неосторожным обращением граждан с огнём.

Трагическое событие произошло 29 апреля в селе Гжатск Куйбышевского района. Неисправный чайник стал причиной пожара. В результате, погиб мужчина.

В связи с увеличением числа пожаров в Новосибирском и Мошковском районах на 26% и 48% соответственно, а также в других районах области, в том числе Новосибирске, Бердске, Искитиме, Тогучинском и Болотнинском районах, МЧС обратило внимание на необходимость принятия дополнительных мер по предотвращению пожаров.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске двое мужчин подрались на дороге.