Новосибирскую модель Букрееву выгнали из шоу «Богиня сыска» за грязь

Привлекательная модель из Новосибирска получила отказ избранника и должна была покинуть шоу «Богиня сыска».

Шоу с таким названием выходит на телеканале «Суббота». Так, в очередном сезоне «Богиня сыска» три претендентки борются за сердце холостяка-спортсмена Арсена Бронсона. Среди девушек была и модель из Новосибирска – 31-летняя Валерия Букреева.

Именно так с экрана себя презентовала девушка. Она похвасталась, что окончила курсы флориста, парикмахера и визажиста. Однако блондинка потерпела фиаско.

Тренер Арсен Бронсон раскритиковал девушку из-за грязи и беспорядка. Об этом холостяк жёстко заявил во время эфира, и девушка была вынуждена покинуть шоу.

Впрочем, блондинка не расстроилась, а лишь заявила, что её внешность — гораздо важнее домашнего порядка.

Также напомним, что ещё одна жительница Новосибирска — 14-летняя Таисия Воронова решила побороться за 5 миллионов в шоу «Удивительные люди» на телеканале «Россия»: школьница на скорость собирает пазлы.