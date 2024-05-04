Новосибирцам рассказали о мерах безопасности в ходе пасхальных богослужений

Спасатели напомнили жителям Новосибирской области о требованиях пожарной безопасности в период пасхальных празднований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время празднования Пасхи церковь становится местом массового скопления людей с большим количеством открытых источников огня. Во избежание возможных ЧП накануне богослужений сотрудники управления надзорной деятельности областного МЧС побывали с профилактическими визитами в храмах региона.

В ночь с 4 по 5 мая специалисты заступят на усиленное дежурство в каждый храм до окончания богослужений. На их контроле будут 114 объектов, в каждом из которых сотрудники МЧС будут обеспечивать безопасное пребывание граждан.

Спасатели напоминают жителям и гостям Новосибирской области о том, что в регионе действует особый противопожарный режим.

Во время православного праздника прихожан просят быть особенно осторожными при обращении со свечами, которые следует держать подальше от легковоспламеняющихся предметов. Родителям рекомендовано внимательно следить за детьми в ходе посещения богослужений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские храмы начали освещение куличей.