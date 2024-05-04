Под Новосибирском пропал 12-летний подросток из Бердска

В Новосибирской области пропал 12-летний Дмитрий Баранов.

Местонахождение мальчика неизвестно с 3 мая 2024 года. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

По информации отряда, рост парня — 160 см, нормальное телосложение, темно-зеленые глаза и темно-русые волосы.

В момент исчезновения он был одет в синюю куртку с капюшоном, на которой есть светоотражающие полосы (похожие на те, что изображены на фотографии), черные джинсы, голубую рубашку и черные кроссовки. У мальчика также была черная сумка через плечо.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пропал 38-летний мужчина с бородой.