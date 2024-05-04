Прочти три сотни укусов: В Новосибирске клещи устроили атаку в парках

В Новосибирске за последнюю неделю резко выросло количество укушенных клещами – часто это происходит на территории города.

Как сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, количество укушенных клещами резко выросло за последнюю неделю. И это неудивительно: сейчас у этих членистоногих – пик активности.

Только за последнюю неделю в Новосибирской области зарегистрировали 262 случая укуса клещей. Среди лидеров по этим цифрам в Новосибирске – Ленинский, Заельцовский, Советский и Октябрьский районы.

По региону в целом – укушенных больше всего в Мошковском и Новосибирском районах. Но абсолютным лидером стал Искитимский, где произошло 42 случая укусов клещей.

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