Почти треть новосибирцев боится за своё здоровье на длинных майских праздниках

Страховая компания спросила новосибирцев: что они чувствуют перед майскими праздниками – почти треть заявила, что боится их.

Исследование представила компания «Ренессанс страхование». Аналитики решили поинтересоваться у россиян, и в том числе у новосибирцев, как они относятся к майским праздникам.

Так вот, 29% заявили, что в этот период опасаются за своё здоровье из-за длительных возлияний. Ещё 31% из числа опрошенных считают, что продолжительность майских праздников можно увеличить. 18% же, напротив, выступают за сокращение праздничных дней.

Чуть больше половины считают, что было бы достаточно три или четыре выходных дня, включая субботу и воскресенье. Следует отметить, что так в основном настроены женщины: мужчин ничего не пугает, и они готовы отдыхать хоть сколько.

Также напомним, что в эти праздничные дни в Новосибирской области продолжает действовать противопожарный режим: запрещается разводить огонь и жарить в лесу шашлыки.