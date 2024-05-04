В Новосибирске 4 мая ограничат движение в центре города

В мэрии Новосибирска сообщили о перекрытиях улиц 4 мая – связано это будет не с Пасхой, а репетицией Дня Победы.

Как сообщают в мэрии Новосибирска, 4 мая перекрыт будет Красный проспект на участке от улицы Гоголя и до Фабричной. Ограничение начнут действовать в полдень и продлится до 18:00.

В это же время будет перекрыта часть улицы Мичурина – от Фрунзе до Орджоникидзе, а также Кирова – от Каменской до Восхода.

С 13.00 проехать нельзя будет по улице Ипподромской от Военной и до Фрунзе. Ограничение будет действовать до 16.00.

Также на протяжении всего дня – до 18.00 – будет запрещена парковка на площади Ленина, улице Ядринцевской, и Мичурина – от улицы Фрунзе до улицы Орджоникидзе. В этот же отрезок времени будет закрыт вход и выход со станции метро «Площадь Ленина».

Ограничения по движению по центру продлятся и в последующие дни. Более подробно с ними вы можете ознакомиться здесь.