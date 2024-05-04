В Новосибирске агроном Мармулев рассказал, как определить дату посева лопатой

Заведующий кафедрой Новосибирского аграрного университета Алексей Мармулев рассказал, как с помощью лопаты определить дату посева моркови.

Как рассказал агроном-профессионал, в этом году все весенние процессы в Новосибирске идут с задержкой на 10 дней. Так как следующая неделя в нашем регионе обещает быть тёплой, садоводам предлагается наверстать упущенное.

Алексей Мармулев говорит, что раньше сего следует сеять морковку. Но прежде, чем это сделать, следует «прощупать землю». Заведующий кафедрой Новосибирского аграрного университета рассказал, как это можно осуществить.

«Как определить, что пора сеять? Есть простой крестьянский способ – берется лопата, делатся одна прикопка, подбрасываем землю вверх на лопате – если почва рассыпалась, не плюхнулась, как грязь, то можно уже приступать к посеву моркови или чернушки»,

- рассказал Алексей Мармулев VN.ru.

А вот лук агроном пока не советует сеять: почва для этого ещё холодная. После этой культуры можно сажать горох, фасоль и свеклу.

А вот ранее народный агроном Людмила Шубина назвала даже чёткие даты: когда и что следует сажать в грунт в мае.