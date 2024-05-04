В Новосибирске мужчина вырвал из рук у пенсионерки пакет с кошельком

В Новосибирске полиция задержала 36-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже 81-летней женщины.

Преступление произошло 1 мая по улице Римского-Корсакова. Подозреваемый вырвал из рук пенсионерки пакет с кошельком.

Полиция идентифицировала подозреваемого благодаря описанию его внешности, а также видеозаписям с камер наблюдения.

Подозреваемый уже имел судимость за кражу. По данному факту начато уголовное дело по статье "Грабеж". Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом и ребёнком в Новосибирске.