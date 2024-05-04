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В Новосибирске уже более двух недель ищут 34-летнюю женщину с рыжими волосами

Фото: ЛизаАлерт Новосибирск

В Ленинском районе Новосибирска пропала 34-летняя Дарья Недзелюк. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Девушка пропала с 16 апреля 2024 года, и ее местонахождение пока неизвестно. Ее рост — 157 см. У нее худощавое телосложение, рыжие волосы и карие глаза.

В момент исчезновения была одета в куртку с капюшоном стального цвета, светло-голубые джинсы и черные кроссовки с красным.

Если у вас есть информация о местонахождении Дарьи Недзелюк, просим вас сообщить об этом по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском пропал 12-летний подросток из Бердска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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