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В Новосибирске запретят торговать алкоголем на 9 мая

Фото: Freepik, authors: art159, а также скриншоты мэрии Новосибирска

В мэрии Новосибирска показали 15 квадратов и прямоугольников, а также ромбов, где в День Победы не будут продавать алкоголь.

9 мая в Новосибирске традиционно будут действовать ограничения на продажу алкоголя. Это правила будут действовать на 15 территориях. Все они находятся неподалёку от точек проведения массовых мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Организациям торговли и общественного питания, расположенным в этих границах, предложат организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, исключить реализацию напитков в стеклянной таре, завершить работу летних кафе, площадок и веранд не позднее 23.00»,

- сообщили в мэрии Новосибирска.

Фото В Новосибирске запретят торговать алкоголем на 9 мая 2

Фото В Новосибирске запретят торговать алкоголем на 9 мая 3

Так, ограничения коснутся парка «Берёзовая роща», улицы Богдана Хмельницкого, конечно же, Красного проспекта, Восхода, улицы Станиславского, части ОбьГЭСа. В Академгородке ограничения коснутся Цветного проезда, в Первомайском районе – улицы Одоевского.

Также в День Победы перекрыты будут многие центральные улицы Новосибирска – более подробно информацию об этом вы найдёте здесь.

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Елена Отмахова
журналист

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