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вчера 23:20
общество

В Новосибирске запустят светомузыкальный фонтан

Фото: мэрия Новосибирска

Сухой светомузыкальный фонтан был открыт в Новосибирске в 2019 году.

В воскресенье, 5 мая, в парке культуры и отдыха «Центральный» в Новосибирске начнет работу светомузыкальный фонтан перед главной сценой. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.

Торжественный запуск фонтана состоится в 20:00. Посетителей парка ожидает световое шоу с наступлением темноты.

В преддверии Дня Победы работу фонтана в Центральном парке будут сопровождать песни военных лет.

Напомним, что сухой светомузыкальный фонтан был открыт в Новосибирске в 2019 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирцам рассказали о мерах безопасности в ходе пасхальных богослужений.

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Игорь Кириченко
Журналист

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