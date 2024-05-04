В Новосибирской области собирают подписи против строительства завода в Искитиме

Жители Искитима обеспокоены из-за планов строительства металлургического завода ООО «ЮМПЗ» в центре города.

Люди считают, что воздух в городе уже является одним из самых загрязнённых в России. Они опасаются, что ситуация может ухудшиться из-за этого нового объекта.

Новый завод классифицируется как объект с негативным воздействием на окружающую среду и опасностью по выбросам вредных веществ. Жители планируют обратиться к президенту России с просьбой вмешаться в ситуацию.

Местные жители выразили недовольство планами бизнесменов и создали пункты сбора подписей под обращением к главе государства. Они утверждают, что местные власти не учитывают их мнение и игнорируют опасения населения.

Мэрия Искитима провела заседание комиссии по экологии и городскому хозяйству. Однако жители требуют проведения общественных обсуждений для выявления всех аспектов строительства завода и высказывания своих предложений.

Власти обещают решить экологические проблемы после начала программы «Чистый воздух», но жители остаются скептически настроенными и требуют более серьезных мер по защите окружающей среды. Активисты намерены продолжать бороться за свои права и интересы.

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