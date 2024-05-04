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общество

Жители Новосибирской области заметили северное сияние

Фото: t.me/teleact54

Происшествие связано с третьей по силе магнитной бурей в текущем году.

Ночью 3 мая жители Новосибирска наблюдали северное сияние в окрестностях города. Об этом сообщает телеграм-канал АСТ-54 Black.

Это явление связано с третьей по силе магнитной бурей в текущем году, что привело к образованию зоны полярных сияний на территории страны.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и высоких энергий, текущий индекс — около 7.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Центральном парке Новосибирска организуют праздник ко Дню радио.

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Игорь Кириченко
Журналист

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