Глава региона пожелал новосибирцам тепла и любви в святой праздник.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил новосибирцев с праздником Светлой Пасхи.

«От всей души поздравляю всех православных с великим праздником Воскресения Христова – Святой Пасхой! Пусть светлая Пасхальная радость согреет вас теплом родных и близких, принесет в дома и семьи согласие, подарит тепло душевного общения, исполнит самые добрые желания! Христос Воскрес!», — написал в своем телеграм-канале глава региона.

Ранее «Сиб.фм» писал, что новосибирцам рассказали о мерах безопасности в ходе пасхальных богослужений.