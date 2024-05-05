Енотов из новосибирского зоопарка угостили пасхальными яйцами

Некоторые еноты охотно съели угощение, а другие принялись с ними активно играть, катая по вольеру.

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило порадовал своих обитателей пасхальными угощениями.

Показательное кормление животных, которое совпало с праздником Светлой Пасхи, получилось достаточно необычным. На кадрах, опубликованных на официальной странице зоосада в социальной сети«ВКонтакте», видно, что енотам досталось вкусное угощение в виде крашеных яиц.

Такое лакомство очевидно пришлось им по душе. Некоторые еноты охотно съели угощение, а другие принялись с ним активно играть, катая по вольеру.

Ранее «Сиб.фм» писал о досуге выдр в Новосибирском зоопарке.