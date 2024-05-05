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На 79-м году скончался режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

Фото: официальный телеграм-канал Музея Победы

В последнее время Горленко работал в проекте Музея Победы.

На 79-м году жизни скончался художник-мультипликатор и режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко.

Его творчество знают многие поколения зрителей благодаря таким известным мультфильмам, как «Дом, который построил Джек, «Сказка о попе и работнике его Балде», «Халиф-аист», а также фильм «Новые бременские» и многие другие произведения.

В последнее время Горленко участвовал в проекте Музея Победы под названием «Главные детские песни».

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина из Новосибирска умер из-за неисправного чайника.

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Игорь Кириченко
Журналист

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