На 79-м году скончался режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

В последнее время Горленко работал в проекте Музея Победы.

На 79-м году жизни скончался художник-мультипликатор и режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко.

Его творчество знают многие поколения зрителей благодаря таким известным мультфильмам, как «Дом, который построил Джек, «Сказка о попе и работнике его Балде», «Халиф-аист», а также фильм «Новые бременские» и многие другие произведения.

В последнее время Горленко участвовал в проекте Музея Победы под названием «Главные детские песни».

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