Новосибирский блогер Дава довел до слез Ольгу Бузову

Между бывшей парой произошел очередной откровенный диалог на шоу «Сокровища императора».

Новосибирский блогер и певец Давид Манукян, известный как Дава, вывел на эмоции Ольгу Бузову в новом выпуске шоу «Сокровища императора», где участники соревнуются за 14 миллионов рублей.

Между бывшей парой произошел очередной откровенный диалог. Поводом для пикантной беседы стали теплые воспоминания Давы о его романе с теледивой. А спровоцировала поток ностальгии известная песня телеведущей «Танцуй под Бузову», под которую участники шоу выполняли одно из заданий.

Следом блогер признался, что до сих пор хранит переписку со своей бывшей и даже иногда перечитывает ее. В ответ на такое признание Бузова расплакалась и сказала, что ей тяжело видеть Даву на этом шоу.

Ранее «Сиб.фм» писал, что новосибирский блогер Дава подарил Филиппу Киркорову сумку от Louis Vuitton.