Новосибирский блогер Дава сохранил парные тату с Бузовой

Бузова расплакалась, когда увидела, что Дава сохранил парную татуировку.

Блогер Давид Манукян, известный как Дава, и телеведущая Ольга Бузова показали парные татуировки в новом выпуске «Сокровища императора».

Тату выполнены в виде знака бесконечности на запястьях. На теле Манукяна также есть тату с именем Бузовой.

Во время съемок программы Бузова удивилась, что бывший партнер сохранил татуировку с ее именем.

Обсуждая тему татуировок знаменитостей, Бузова внезапно начала плакать и попросила сменить тему разговора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский блогер Дава подарил Филиппу Киркорову сумку от Louis Vuitton.