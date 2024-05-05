Новосибирцев атаковала новая магнитная буря 5 мая

Вспышки на Солнце вызывают у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость и тошноту.

На жителей Новосибирска обрушилась новая магнитная буря в воскресенье, 5 мая 2024 года. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным портала, на сей раз сила геомагнитного удара составила целых пять баллов. Своего пика явление достигнет ближе к вечеру. Такая буря считается не самой сильной, однако может вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

В связи с этим в день геомагнитного возмущения не рекомендуется усердствовать с физическими нагрузками и проводить много времени на работе. Для сохранения хорошего самочувствия специалисты советуют вести здоровый образ жизни.

Кроме того, в дни магнитных атак стоит пить больше воды, употреблять меньше алкоголя и соленой пищи. Лучше отказаться от тяжелой жирной еды и есть побольше фруктов. Также нужно поменьше нервничать и постараться избегать стрессовых ситуаций.

Ранее «Сиб.фм» писал, какая погода будет на Пасху в Новосибирске.