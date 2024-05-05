Новосибирцы стали чаще покупать свечи на Пасху

Продажи пасхальных свечей выросли на 1473%.

В Новосибирской области зафиксировали высокий рост продаж пасхальный свечей. Об этом сообщает «РБК Новосибирск».

Объем продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штучном показателе вырос на 1473%, а в денежном — на 1224%. Таким образом, новосибирцы накакуне Пасхи приобрели 250 свечей, средний чек которых составляет примерно 500 рублей.

Кроме того, аналитики выявили спрос на покупку декора для пасхальной выпечки (659%) и корзинок (183%).

Ранее «Сиб.фм» писал, что священник из Новосибирска рассказал, что делать с испорченной пасхальной едой.